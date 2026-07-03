Joven de 19 años asesinado en Batán tenía apenas dos días de vivir ahí

La violencia volvió a cobrar dos vidas en las últimas horas en las provincias de Limón y Puntarenas. Uno de los casos llamó la atención de las autoridades, ya que la víctima tenía apenas dos días de haberse trasladado a vivir a Batán.

El primer homicidio ocurrió la tarde del jueves en 28 Millas de Batán, donde un joven de apellido Montero, de 19 años, fue asesinado mientras se desplazaba en motocicleta (ver video adjunto).

De acuerdo con la investigación preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dos sujetos que viajaban en otra moto se le acercaron y le dispararon en múltiples ocasiones. El cuerpo presentaba al menos seis impactos de bala.

Las autoridades indicaron que Montero era vecino de Siquirres y tenía únicamente dos días de encontrarse viviendo en Batán, por lo que ahora los investigadores buscan determinar si ese cambio de residencia guarda alguna relación con el crimen.

Horas más tarde, durante la madrugada de este viernes, un hombre de apellido Cerdas, de 27 años, fue atacado a balazos en Herradura de Garabito.

Según el OIJ, la víctima caminaba por la vía pública junto a otras dos personas cuando, desde un vehículo color gris, les dispararon en repetidas ocasiones. Cerdas fue trasladado en condición delicada a la Clínica de Jacó, pero falleció antes de ingresar al centro médico.

Ambos casos permanecen bajo investigación para establecer el móvil de los homicidios e identificar a los responsables.