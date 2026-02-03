Joven de 18 años lucha por su vida tras ser atacada por perro en Atenas

Una mujer de 18 años fue atacada por un perro, la mañana de este martes, en la localidad de Sabana Larga, en Atenas, Alajuela, por lo que debió ser trasladada en condición crítica a la clínica local.



De acuerdo con información brindada por la Cruz Roja Costarricense, la alerta del incidente se recibió pasadas las 11:10 a. m.



Steven Umaña, vocero de la Cruz Roja, indicó que la paciente fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada de urgencia a la clínica de Atenas, donde quedó bajo atención médica.

"Personal de emergencia se desplazó al sitio y encontró a la joven con múltiples traumas producto del ataque", dijo Umaña.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

