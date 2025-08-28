Joven de 17 años se convierte en héroe tras caída de ascensor en San Francisco de Dos Ríos

Un menor de 17 años se convirtió en el héroe del rescate de dos personas atrapadas tras la caída de un ascensor en San Francisco de Dos Ríos.

“Yo nada más escuché el sonido y me tiré de una, cuando se pide ayuda no hay que pensarlo dos veces, no importa quién sea la persona, yo intenté levantarlo por el sangrado que tenía”, contó Jacob Rodríguez, el joven que fue el primero en correr hacia el lugar del accidente.

Los vecinos del sector lo describen como un verdadero héroe. Jacob no dudó en asistir a los dos adultos que quedaron atrapados luego del colapso del elevador.

“Él estaba solo diciendo que le dolía yo le daba ánimos y le decía que tranquilo, que todo iba a estar bien, mientras llegaba la ambulancia”, agregó el joven.

La emergencia ocurrió en una propiedad que colinda con el río María Aguilar. En la parte baja del terreno hay apartamentos y un espacio tipo planché donde opera el ascensor que colapsó el martes.

Según la Cruz Roja, la caída fue equivalente a precipitarse desde un tercer piso. En apariencia, el elevador no soportó el peso de las dos personas y cedió, dejándolas gravemente heridas.

Este año, la Cruz Roja ha reportado cinco personas fallecidas en accidentes con máquinas como ascensores u otros dispositivos, además de once pacientes que resultaron en condición crítica.

Las víctimas del incidente en San Francisco de Dos Ríos se recuperan satisfactoriamente en el hospital.