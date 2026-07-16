Joven de 17 años es asesinado a puñaladas en León XIII de Tibás

Un adolescente de 17 años murió la madrugada de este jueves tras recibir varias puñaladas en el sector de León XIII, en Tibás, San José. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene el caso bajo investigación.



El ataque ocurrió a las 12:18 a. m., según informó el OIJ. La víctima se encontraba en vía pública cuando fue abordada por varios sujetos. Las autoridades aún no precisan cuántos participaron en la agresión.



Los sospechosos le provocaron heridas en el abdomen y la espalda. El menor falleció en el sitio antes de recibir atención médica.



Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo. Luego lo trasladaron a la Morgue Judicial.

El OIJ indicó que las circunstancias del ataque y el motivo del homicidio permanecen bajo investigación.



