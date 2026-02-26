Joven con discapacidad murió atacado por perro: “Solo él se animaba a acercársele”

Un joven con discapacidad, de 23 años, falleció tras ser atacado por un perro la mañana de este jueves en Cutris de San Carlos, Alajuela.



El hecho ocurrió cuando Michael Alexander Chavarría se encontraba limpiando el espacio donde permanecía el animal, propiedad de su madre. De acuerdo con su cuñado, Miguel Ángel Flores, el joven era quien habitualmente se acercaba al perro.

“Yo estaba laborando y como a las 10 a. m. mi esposa me dijo que a mi cuñado lo mordió el perro de mi suegra, creo que es un pitbull o un American Stafford. Él andaba lavando el espacio donde está el perro porque solo él se animaba a estar junto al perro porque era muy bravo”, relató Flores.

Según su versión, el joven quedó solo con el animal luego de que su madre ingresara a la vivienda.

“Resulta que la suegra, cuando se vino para adentro, él quedó con el perro, no se escuchó nada; luego ellas fueron como a la media hora a verlo y encontraron al hombre en el suelo y con mucha sangre porque el perro lo atacó en el cuello”, indicó Flores.

Flores añadió que el perro era utilizado para resguardar la propiedad. “Al perro lo cuidaban mucho y era para cuidar el lugar. Al animal lo sacrificaron; se veía que el perro era muy bravo, pero nadie se le acercaba”, manifestó.



El cuñado explicó que el joven no trabajaba debido a su condición.

“Él era una persona con discapacidad y no trabajaba. Tenía heridas en el cuello y mucha sangre”, expresó Flores.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense, que acudió al sitio tras recibir el reporte de que dos personas habían sido heridas por el ataque de un canino. A su llegada, los paramédicos confirmaron que el hombre de 23 años no presentaba signos de vida.



En el mismo incidente, una mujer adulta, madre del joven, también resultó herida y fue trasladada en condición urgente a un centro médico, luego de ser atacada por el perro.

