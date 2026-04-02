Joven aparece semidesnudo y muerto en zona boscosa de Goicoechea

Un hombre joven fue encontrado fallecido la madrugada de este jueves, a las 3:07 a.m., en el sector de Rancho Redondo, en Goicoechea, San José.



De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se dio en una zona boscosa, donde el individuo fue ubicado semidesnudo y con lesiones en el rostro. No presentaba signos de vida al momento de la atención.



La emergencia fue atendida por una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense, que se desplazó al sitio tras recibir la alerta. A su llegada, los socorristas confirmaron la muerte en la escena.



El caso quedó bajo investigación de la Policía Judicial. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

