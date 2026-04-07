Joven aparece asesinado de un balazo en el pecho dentro de finca bananera

Un hombre fue hallado muerto la mañana de este martes en una finca bananera ubicada en Guacarí 5, en Guácimo, Limón, tras presentar una herida de bala en el pecho.



De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente fue atendido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que trabajadores de la zona alertaran sobre el hallazgo del cuerpo dentro de la plantación.

"El fallecido fue identificado como un hombre de apellido Rodríguez, de 27 años. Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo en el sitio", señaló la Policía Judicial.

El caso quedó en investigación por parte del OIJ para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.