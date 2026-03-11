Joven acusa a policías de Liberia de brutal golpiza y agresión sexual a su novia

Un joven de 24 años denunció ante las autoridades judiciales un presunto caso de abuso de autoridad por parte de oficiales de la Fuerza Pública durante un incidente ocurrido la noche del sábado 7 de marzo en las fiestas de Liberia, en Guanacaste.



El denunciante, identificado como Marvin Mora, conversó con Teletica.com y afirmó que los hechos ocurrieron entre las 11 p. m. y la medianoche dentro del campo ferial, cuando se encontraba con su novia, quien lo visitaba desde Cartago.



Según relató Mora, él reside en Guanacaste desde hace aproximadamente seis meses y trabaja en el sector hotelero. Indicó que ese fin de semana tenía libre, su pareja lo fue a visitar y, como todos los restaurantes ya estaban cerrados, decidieron asistir al campo ferial a cenar porque era la única opción que tenían.

“Yo vivo en Guanacaste desde hace unos seis meses, trabajo en hotelería y tenía libre este fin de semana. Mi novia venía de visita de Cartago y cuando venía de camino pasamos a las fiestas de Liberia porque nunca habíamos ido y queríamos pasar a comer”, expresó Mora.

El joven señaló que mientras se encontraban en uno de los bares del campo ferial, se produjo una pelea entre varias personas ajenas a ellos, momento en que oficiales de seguridad privada y de la Fuerza Pública comenzaron a desalojar a los asistentes.

“Cuando empieza el pleito, los oficiales empiezan a sacar a la gente, pero nos caen a nosotros en los pies los policías de seguridad privada y los de Fuerza Pública que se estaban peleando con otras personas. Hacen un perímetro y empiezan a empujar a la gente”, manifestó Mora.

De acuerdo con su versión, en medio de la intervención policial, un oficial habría tocado de forma indebida a su pareja.

“Veo que un oficial con toda la furia se viene de frente y en vez de empujarla, toma a mi novia de los senos y luego la empuja. Le dije a ella que nos quitáramos, pero el mismo oficial la busca de nuevo y le vuelve a tocar los senos de frente”, aseguró Mora.

Mora indicó que reclamó al oficial por la situación y que posteriormente varios policías lo redujeron.

“Yo le dije que estaba bien que nos quitara, pero que no tenía por qué abusar de ella. En ese momento me responde que, si no me gusta, que me vaya. Cuando le digo que no me parece, se me tiran diez policías encima, me pegaron patadas, con la vara policial y me dieron por la espalda”, relató el afectado.

Heridas del joven en la cabeza.

El joven afirmó que durante el incidente sufrió varias heridas. “Me despedazaron el labio y me abrieron la cabeza”, declaró.



Asimismo, indicó que su novia comenzó a grabar lo ocurrido con un teléfono celular. “En el video le dicen que no grabe y la amenazan diciendo que si graba la sacamos y golpeamos”, dijo Mora.



Según su testimonio, posteriormente fue trasladado en una patrulla, donde asegura que continuaron las agresiones.

“A mí me llevaron a la perrera con otros sujetos, nos pegaron y nos rociaron gas pimienta. Yo me estaba ahogando y pensé que me iban a llevar a una delegación”, señaló Mora.

El joven indicó que, en lugar de eso, fue trasladado junto a los otros hombres a un sitio fuera de la ciudad. “Nos trasladan afuera de Liberia a una parte donde hay unos lotes baldíos, nos sacan, nos vuelven a pegar y nos dejaron botados”, aseguró Mora.

El joven manifestó que posteriormente logró reencontrarse con su pareja, quien lo trasladó a un centro médico.

“Cuando me reviso, veo que estoy sangrando por todo lado. Me topo con mi novia, quien me lleva al hospital donde me atendieron, me cosieron la cabeza y me limpiaron las heridas”, expresó Mora.

Según dijo, en el hospital le realizaron exámenes médicos. “Me hicieron TAC y rayos X. Salí del hospital por la mañana siguiente”, afirmó.



Mora indicó que posteriormente él y su novia acudieron al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para interponer las denuncias de las cuales este medio tiene copias.

Denuncia que interpuso el joven en el OIJ.

“Me fui al OIJ a poner la denuncia y también fui a Medicatura Forense. Todas las heridas son por abuso de autoridad porque nunca me pusieron las esposas ni siguieron ningún proceso conmigo”, manifestó Mora.

El denunciante aseguró además que su novia interpuso una denuncia por supuestos tocamientos indebidos.

Denuncia que interpuso la novia del joven en el OIJ.

El joven indicó que, debido a las lesiones sufridas, recibió una incapacidad médica. “Tengo una afectación física y me incapacitaron ocho días. Yo vivo de mi trabajo, de mis propinas, y estoy perdiendo dinero”, expresó.

Los hechos denunciados ocurrieron la noche del sábado 7 de marzo, y según el relato del joven, cerca de la 1 a. m. ya se encontraba en el hospital recibiendo atención médica.

Este medio hizo la consulta sobre los supuestos hechos al Ministerio de Seguridad Pública; sin embargo, la oficina de prensa señaló que no han sido notificados, pero que la consulta iba a ser trasladada al director general.