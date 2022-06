Jefe de Tránsito y subalterno investigados por "guardar en casa" motos decomisadas

El jefe de la delegación de la Policía de Tránsito de La Fortuna de San Carlos, Alajuela, y un subalterno son investigados por la Fiscalía por no reportar dos motocicletas decomisadas y "guardarlas" en una casa.



Al parecer, el sábado anterior, los oficiales les incautaron las motocicletas a dos personas, las llevaron hasta la vivienda de un particular, en la comunidad de Cutris y no a la delegación de la zona, donde debieron ser registradas.

Diego Herrera, director regional de Alajuela, confirmó que el fin de semana ingresó una llamada anónima a la delegación y se informó sobre una irregularidad con el decomiso de dos vehículos, por lo que de inmediato inició la investigación.

Tras conversar con Teletica.com, comentó que cuando le preguntó al jefe de la zona, de apellido Bravo, sobre la aparente irregularidad, este le dijo que las motos estaban en la delegación; sin embargo, Herrera estaba en el lugar y no era así.

“Yo le digo a Bravo que estoy en la delegación y que no las veo (motocicletas), pero me dice que las dejó en una casa en San Marcos de Cutris; le pregunto qué hacen ahí y me dice que el sábado llegaron muy tarde y no tenían cómo traerlas, sin embargo, yo le digo que ellos llegaron a la delegación y nada costaba que esas unidades detenidas llegaran al lugar.