Jefa de Trabajo Social de la CCSS irá a prisión por presunta estafa con casas a pacientes de bajos recursos

Una jefa del área de Trabajo Social de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de apellido Bolaños, cumplirá seis meses de prisión preventiva como sospechosa de estafar a pacientes mediante falsas ofertas para la compra de casas.



La detención de la funcionaria se realizó el pasado lunes. Bolaños permanecía en fuga desde 2025, cuando se emitió una orden de captura en su contra por su presunta participación en el delito de estafa.

"A solicitud de la Fiscalía de Heredia, la trabajadora social de la CCSS cumplirá 6 meses de prisión preventiva, como sospechosa de estafar a pacientes con falsas ofertas para la compra de viviendas", confirmó el Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la sospechosa habría utilizado su cargo en el Área de Salud de San Joaquín de Flores, en Heredia, para establecer contacto con personas en condición de vulnerabilidad económica.



Según las autoridades, la imputada ofrecía a las víctimas la posibilidad de adquirir viviendas a bajo costo, lo que motivaba la entrega de sumas de dinero que oscilaban entre los ₡5 millones y los ₡8 millones de colones como adelanto para la supuesta compra.



El Ministerio Público indicó que, tras recibir los montos, la funcionaria presuntamente dejaba de mantener contacto con las personas afectadas y desaparecía.



El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales.

