Jamaiquino de 37 años es la víctima de mortal emboscada de gatilleros en Heredia

Un hombre de 37 años, de nacionalidad jamaiquina, murió la mañana de este miércoles tras ser atacado a balazos en el sector de Getsemaní, en San Rafael de Heredia.



Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido fue identificado con el apellido Hobson.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre salía de su casa a bordo de un vehículo, momento en el que fue interceptado por otro automóvil, del cual descendió un sujeto armado que le disparó en múltiples ocasiones. La víctima intentó huir del sitio en el automotor, pero colisionó en dos oportunidades contra una piedra.



Posteriormente, el ofendido habría descendido del vehículo e intentó escapar corriendo; sin embargo, los agresores lo alcanzaron nuevamente y le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en vía pública.

"El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras que los agentes judiciales realizaron el levantamiento de indicios balísticos en la escena con el fin de determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables", indicó la Policía Judicial.

Un video que circula como parte de la investigación evidenció el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa cómo la víctima sale de su vivienda en el carro, en marcha hacia atrás, hacia la vía pública, y segundos después un sujeto armado desciende de otro automóvil estacionado a pocos metros, se aproxima y le dispara en múltiples ocasiones.

Al parecer, los perpetradores estuvieron esperando a su objetivo durante varios minutos para luego emboscarlo a balazos.

El caso se mantiene bajo investigación.

