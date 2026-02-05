Investigan si “pequeño golpe en la cabeza” provocó muerte de bebé en Upala

Las autoridades judiciales investigan si un “pequeño golpe en la cabeza” provocó la muerte de un bebé de cinco meses, la mañana de este miércoles, en la comunidad de El Gavilán de Dos Ríos, en Upala, Alajuela.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 10:20 a. m., alertando sobre el fallecimiento de un menor en el sector.

"Agentes judiciales se presentaron en el sitio y, tras una inspección superficial del cuerpo, observaron aparentemente un pequeño golpe en la cabeza, por lo que el bebé fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia que permita determinar la causa y la forma de muerte", indicó la Policía Judicial.

Por este caso, de momento, no se reportan personas detenidas.



Personal paramédico de la Cruz Roja Costarricense confirmó que el menor no presentaba signos vitales, además de que el cuerpo mostraba múltiples traumas.



“El reporte preliminar indica que una menor de 16 años tuvo un forcejeo con otra persona conocida. En ese forcejeo, el bebé cae al suelo y posteriormente, cuando llega la Cruz Roja, ya está fallecido. Presentaba sangre en nariz y boca. Estamos identificando con quién fue el forcejeo y si la muerte responde a esa situación en particular”, dijo Michael Soto, director interino del OIJ.



El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) asumió la protección de la madre adolescente, de 16 años, mientras el OIJ continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El padre del menor, de 14 años, no se encontraba presente al momento de los hechos.



Ahora el caso se mantiene en investigación.