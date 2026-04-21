Investigan si moto abandonada es de sicarios que mataron a hombre frente a su casa en Heredia

Agentes de la Policía Judicial de Heredia investigan si una motocicleta que dejaron abandonada es de los sicarios que asesinaron a un hombre frente a su casa, en la provincia de Heredia.



El homicidio ocurrió durante la mañana de este martes, a eso de las 7:10 a. m., en la localidad de Puebla de Santo Domingo.



De acuerdo con la información preliminar, la víctima salía de su casa en su vehículo cuando descendió para cerrar el portón. En ese momento, dos sujetos armados se aproximaron y le dispararon en múltiples ocasiones.



Minutos después de los hechos, funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron una motocicleta con características similares a las que utilizaron los perpetradores. El vehículo fue encontrado a unos 800 metros del ataque, cerca de la gasolinera de San Pablo que va hacia Santo Domingo.

Moto localizada cerca de donde ocurrió el asesinato.

El fallecido, de aproximadamente 50 años, era conocido en la zona como “Cubano”. Su identidad no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, el hombre presentaba heridas de arma de fuego en la espalda y la cabeza, y fue declarado sin signos vitales en el sitio.