Investigan si Ligia Faerron fue asesinada y enterrada en finca de 61 hectáreas en San Carlos

Las autoridades policiales investigan si Ligia Zulema Faerron Jiménez fue asesinada y enterrada en una finca de 61 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia, San Carlos.



Desde la mañana de este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Unidad Canina, así como especialistas en rastreo de fluidos biológicos y restos humanos, inspeccionan la propiedad en busca de indicios.

“Hay indicios que arrojan la posibilidad de que le hubiesen dado muerte y dispusieran del cadáver. La diligencia es para confirmar o descartar la tesis”, indicaron fuentes policiales a Teletica.com.

En esta propiedad, las autoridades detuvieron a un hombre como sospechoso de la desaparición de Faerron.

“La Unidad de Género de San Carlos ordenó la detención de un hombre de apellido González, quien figura como sospechoso de la desaparición de Ligia Zulema Faerron Jiménez.

“Desde horas de la mañana, el despacho dirige un operativo en una propiedad ubicada en Javillos de Florencia, en San Carlos, donde fueron hallados ciertos objetos que podrían estar vinculados con la ofendida”, indicó el Ministerio Público.

Al parecer, el 26 de setiembre, el hombre llegó a la casa de la ofendida. “Se cree que este aprovechó la confianza que le tenía la mujer e ingresó a la vivienda. Luego de esa visita, se perdió rastro de la mujer, quien días después fue reportada como desaparecida”, indicó la Fiscalía.



Por este caso también se realizó un allanamiento en una casa en Ciudad Quesada, donde se detuvo a dos mujeres sospechosas de la desaparición de la mujer.



De acuerdo con la información oficial, la última vez que los familiares vieron a Faerron, de 53 años, fue el 26 de setiembre pasado en Ciudad Quesada de San Carlos; sin embargo, la mujer fue reportada como desaparecida hasta el 1.° de octubre anterior.

