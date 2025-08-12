Investigan si doble homicidio en La Uruca tiene relación con muerte de mujer en diciembre

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga si el doble homicidio de un padre y su hijo, ocurrido este lunes en La Uruca, San José, está relacionado con el asesinato de una tía de las víctimas, registrado en diciembre pasado.



Jonathan Adrián Herrera Campos, de 45 años, y su hijo Taylor Herrera Torres, de 28, fueron atacados a balazos en horas de la tarde cuando viajaban en un vehículo liviano. Según el reporte preliminar, sicarios a bordo de una motocicleta les dispararon en múltiples ocasiones, provocando que murieran en el lugar (ver video adjunto de Telenoticias).

Un grupo de bomberos que pasaba por la zona intentó auxiliar a las víctimas, mientras que la Cruz Roja también acudió para brindar atención, aunque ambas instituciones confirmaron que los hombres ya no presentaban signos vitales.



El OIJ mantiene como principal hipótesis un ajuste de cuentas. Como parte de la investigación, las autoridades no descartan que el hecho esté vinculado con el homicidio de Vanesa Mary Herrera, de 49 años, tía de Jonathan. Ella fue asesinada el pasado diciembre cuando iba en su automóvil junto a su madre y una hija. En aquella ocasión, las acompañantes sobrevivieron al ataque.

Costa Rica enfrenta un incremento sostenido en los homicidios, situación que preocupa a las autoridades y a la ciudadanía. El caso de La Uruca continúa bajo investigación.