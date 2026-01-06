Investigan si cuerpos enterrados cerca del río Pejibaye son de hermanos desaparecidos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene bajo análisis la identidad de dos cuerpos localizados en fosas a la orilla del río Pejibaye, en Jiménez de Cartago, para determinar si corresponden a dos hermanos reportados como desaparecidos desde hace 11 días.



El hallazgo se registró la mañana de este martes, durante un operativo realizado por agentes del OIJ de Turrialba, en colaboración con la Unidad Canina y el Ministerio de Seguridad Pública.

"En el margen del río Pejibaye se ubicaron dos fosas, cada una con un cuerpo enterrado", indicó la Policía Judicial.

De manera preliminar, las autoridades presumen que los cuerpos son de un hombre de apellido Retana, de 28 años, y a una mujer de 23 años, también de apellido Retana, quienes son hermanos y fueron reportados como desaparecidos el 28 de diciembre de 2025.



La mujer fue identificada como Ana Ruth Retana Moya, quien fue vista por última vez en Tucurrique, el 26 de diciembre de 2025. Por su parte, Johan Andrés Retana Moya también fue visto por última vez en Tucurrique el 27 de diciembre.



Al parecer, los hermanos habrían salido de la cárcel recientemente.



Los cuerpos serán trasladados a la Morgue Judicial, donde se les practicará la autopsia correspondiente para confirmar identidad y determinar las causas de muerte.



La Policía Judicial indicó que el caso continúa bajo investigación.

