Investigan presunto maltrato infantil tras difusión de video grabado en Nicoya

Un video que circula en redes sociales durante las últimas horas ha generado conmoción e indignación, luego de que se observara un aparente caso de maltrato contra un bebé de apenas seis meses de nacido en Nicoya, Guanacaste.



Según la información conocida hasta el momento, la principal señalada sería la madre del menor, quien presuntamente grababa los videos mientras aparentemente agredía al bebé para posteriormente enviárselos al padre del niño como represalia, ya que, al parecer, él no mantenía una relación con ella.



En las imágenes se observa al bebé acostado sobre una cama mientras una mujer, que aparentemente sería la madre, le dice que lo dejará “tirado” frente a un ventilador y que “si quiere comer, que se levante a tomar el chupón”, el cual se encontraba sobre un mueble lejos de la cama. Posteriormente, la mujer toma al menor por uno de sus brazos y lo coloca abruptamente dentro de un coche, donde queda únicamente con un pantalón corto y sin camisa.



Tras una consulta realizada por Teletica.com, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que el menor permanece hospitalizado y que quedará bajo el cuidado de su padre una vez reciba el alta médica.



Además, otras dos menores de edad, hermanas del bebé, de 9 y 16 años, fueron reubicadas temporalmente con familiares mediante medidas de protección provisional.



Rodolfo Meneses, abogado del PANI, explicó que desde el pasado 12 de mayo existe una investigación activa en la Fiscalía Adjunta de Nicoya.

“Desde el 12 de mayo existe en la Fiscalía Adjunta de Nicoya una investigación activa por el presunto delito de abuso en cumplimiento de deberes parentales, así como de lesiones culposas. La Fiscalía también solicitó al Departamento de Atención y Respuesta Inmediata del PANI. quienes hicieron la intervención bajo los protocolos institucionales respectivos”, indicó Meneses.

Declaraciones de Rodolfo Meneses:

El funcionario agregó que “actualmente el bebé de seis meses se encuentra internado en el centro hospitalario pendiente a contar con el alta hospitalaria; una vez que se dé, será reubicado con su progenitor”.

“Existen además dos personas menores de edad quienes, mediante el proceso especial de protección, han sido reubicados de manera temporal con recursos familiares. La oficina de Nicoya además seguirá el proceso dándole el acompañamiento sociopsicolegal a las personas menores de edad”, señaló Meneses.

Las autoridades también señalaron que se mantiene coordinación con el Hospital La Anexión mientras el menor continúa hospitalizado.



Finalmente, el PANI hizo un llamado a la ciudadanía para evitar seguir compartiendo el video en plataformas digitales.

“En relación a la viralización que ha tenido el video del bebé de seis meses le solicitamos a la ciudadanía evitar continuar publicándolo en las diferentes plataformas tecnológicas respetando el derecho a la intimidad, privacidad, confidencialidad y al honor de la persona menor de edad”, concluyó Meneses.

Debido a la gravedad de los hechos y al hecho de que la persona aparentemente agredida es un menor de edad, este medio se abstiene de hacer público el video de los eventos denunciados.