Investigan muerte de privado de libertad tras aparente caída en baño

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó este domingo la muerte de un privado de libertad en el Centro de Atención Institucional (CAI) de Liberia.

El hombre, identificado con el apellido Page, de 50 años y nacionalidad estadounidense, se encontraba bajo observación médica en el Hospital de Liberia luego de que, supuestamente, sufriera una caída en el baño del centro penitenciario donde cumplía condena.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió el pasado 11 de abril, cuando el privado de libertad fue trasladado de emergencia al hospital. Pese a la atención recibida, el hombre falleció este 12 de abril.

El Ministerio de Justicia y Paz lamentó lo sucedido y aseguró que mantiene coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y confirmar las causas del deceso.