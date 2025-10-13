Investigan muerte de mujer en incendio en Caldera, Esparza

El Cuerpo de Bomberos confirmó el hallazgo de una persona muerta durante un incendio ocurrido la madrugada de este lunes en el sector de Salinas, en Caldera, cantón de Esparza, Puntarenas.

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue atendida a la 1:48 a.m. por la estación de El Roble, tras recibir la alerta sobre un fuego en una estructura de aproximadamente 40 metros cuadrados (ver video de Telenoticias).

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron el inmueble completamente envuelto en llamas y, dentro de él, localizaron el cuerpo sin vida de una mujer.

Las autoridades indicaron que, por el momento, no es posible confirmar si la víctima murió a consecuencia del incendio. La escena fue entregada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de determinar las causas del siniestro y las circunstancias del fallecimiento.

El Cuerpo de Bomberos informó además que, con este caso, ya se contabilizan 776 incendios en estructuras en lo que va del año, lo que mantiene la alerta ante este tipo de emergencias en todo el país.