Investigan a supuesto policía que se grabó profanando la bandera de Costa Rica

El Ministerio de Seguridad Pública abrió una investigación de oficio para determinar si el hombre que aparece en un video viral, profanando la bandera nacional, pertenece a la Fuerza Pública.

En las imágenes se observa a un supuesto oficial arrancar la bandera de su uniforme, arrojarla al suelo y luego frotarla contra el piso de forma irrespetuosa. El video habría sido grabado tras el partido en el que la Selección Nacional de Costa Rica quedó eliminada del Mundial de Norteamérica 2026.

Consultado por Telenoticias, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó que el objetivo principal de la investigación es verificar la autenticidad del video y, de comprobarse, identificar al agente involucrado.

“En caso de que se comprueben los hechos, se abrirán dos líneas de investigación: una administrativa, para evaluar la conducta del funcionario público en el marco de sus obligaciones y deberes; y una penal, con el fin de investigar el posible delito de menosprecio a los símbolos nacionales”, indicó la institución en un comunicado.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios exigen sanciones ejemplares si se confirma que el implicado es un miembro activo de la Fuerza Pública.