Investigan a policías municipales de Heredia por presunto abuso durante detención de joven

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación contra varios oficiales de la Policía Municipal de Heredia por su proceder durante la detención de un joven de 18 años, ocurrida el pasado domingo 28 de septiembre.

Videos captados por la cámara corporal de uno de los oficiales, así como una grabación realizada por un vecino desde su vehículo, figuran como pruebas clave en el caso. En las imágenes se observa cómo el joven, identificado como Zaid Herrera, es pateado por al menos uno de los oficiales en dos ocasiones.

Según relató Herrera, todo comenzó como una revisión de rutina. “Ahí fue cuando él se empezó a exaltar, se empezó a enojar, pasó reporte a los otros compañeros, llegan las demás patrullas, me piden que me ponga contra la pared, yo me pongo contra la pared normal, ya veo que me quieren pegar contra la cabeza, luego uno me agarró del cuello, no me dejaba respirar, después que me iban a revisar los testículos, pero no me revisó, me apretó ya a hacerme el daño, luego me tiran al suelo y empiezo a recibir patadas en las costillas, recibo una patada en los testículos cuando estoy acostado, uno se me paró encima”, denunció el joven.

Herrera asegura que incluso al llegar a la delegación policial continuaron los golpes, y que fue agredido en el rostro. Tras interponer la denuncia, fue remitido a Medicatura Forense para valorar las lesiones sufridas.

La Municipalidad de Heredia confirmó que se abrió un proceso administrativo interno. “En virtud de los hechos ocurridos, la señora alcaldesa ordenó, de manera inmediata, la investigación preliminar, para tomar las acciones correspondientes”, declaró Carlos Bonilla, representante de la Policía Municipal de Heredia.

El caso continúa bajo investigación judicial, mientras se analizan las pruebas audiovisuales y se determina si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los oficiales involucrados.