Investigados por narco se quitaron tobillera y la dejaron en bolsa de basura

La Fiscalía de Pococí pidió la captura de tres extranjeros investigados por tráfico internacional de drogas quienes se quitaron los dispositivos de monitoreo electrónico y los dejaron en una bolsa de basura.

A los dos colombianos y un hondureño los detuvieron en diciembre del 2020 con un cargamento de 234 kilos de cocaína en la barra de Parismina, en el Caribe de nuestro país.

El 10 de setiembre del 2021 la Fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva por tres meses, alegando peligro de fuga, sin embargo, la defensa se opuso porque, según la resolución de la cual tiene copia Telenoticias, en nueve meses el expediente no tuvo ninguna diligencia.

Ese mismo día el juez penal de Siquirres, Diego Espinoza, los dejó en libertad con dispositivo de monitoreo electrónico.

Señala el documento:

“Se determina que está presente grado suficiente de comisión delictiva, además de un peligro latente de fuga, existen cambios en las circunstancias que dieron pie a la imposición inicial, principalmente no ha existido ni un solo acto de investigación de la Fiscalía durante nueve meses, por dicha inercia y hacer caso omiso a las órdenes de recabar pericias esenciales, además de que este caso son personas extranjeras, sinónimo de vulnerabilidad, se ordena la libertad de las personas con medidas cautelares”.

13 días después, el 23 de setiembre pasado, la Fiscalía Adjunta de Pococí solicitó la captura de estas personas.

En dicho documento, en poder de Telenoticias, se indica:

“La presente orden tiene como fundamento los hechos que están siendo investigados en la presenta causa (…) la comparecencia de los imputados resulta indispensable, tomando en cuenta que los mismos tenían entre las medidas cautelares, el uso de monitoreo electrónico, bajo las advertencias que les fueron indicadas por el Ministerio de Justicia, sin embargo, haciendo caso omiso, se retiraron los dispositivos electrónicos y los lanzaron dentro de una bolsa de basura, claramente evitando ser ubicados mediante GPS.

“Debido a la gravedad de los hechos denunciados en su contra, se justica la presente orden de detención por parte de todos los cuerpos policiales y se trasladen de inmediato a la Fiscalía”.

Telenoticias consultó a la Fiscalía sobre estos hechos alegados por el juez, en el sentido que el expediente no tuvo diligencias durante nueve meses y que se solicitó una investigación sobre el particular, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

La captura de estos tres sujetos fue en una operación conjunta entre el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) y la Guardia Costera Estadounidense que interceptaron la embarcación a 7 millas náuticas de la bocana de Parismina, Limón.

La embarcación sospechosa fue trasladada al SNG en Portete para ser inspeccionada por la PCD, cuyos oficiales realizaron las diligencias respectivas, mismas que dieron como resultado que se determinara que se trataba de una carga de 234 paquetes de aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo de dicha droga.