Investigado en caso de desaparición de Emilce: “Yo no me voy a ir de aquí porque no he cometido ningún delito”

Un equipo de 7 Días entrevistó al hombre que es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras la extraña desaparición de Emilce Soto en Palmar Sur de Osa, Zona Sur del país.

La mujer, de 48 años, salió el pasado 9 de marzo en su bicicleta, para hacer un mandado, pero nunca regresó.

El investigado aseguró a que sí conocía a la víctima porque eran vecinos, y que la última vez que tuvo contacto con ella fue por la venta de un pollo.

“Si la conocía, éramos vecinos, yo conocía al esposo, siempre que andaban me saludaban y todo. Yo estaba cuidando a mi mamá que estaba en el hospital y la iba a cuidar todos los días, ya ella falleció, pero yo iba a cuidarla. “Un día ella llegó aquí a mi casa y me dijo que estaba vendiendo un pollo en ₡10 mil, yo le compré el pollo nada más, ahí me contó que ella peleaba con el marido, y que iba a vender el gallo porque se iba para San Vito, pero luego de eso no la vi más. “Yo no sé si se perdió el día que me vendió el pollo o no. No sabía que se había perdido o no, hasta el día que vino el OIJ a investigar”, agregó.



Asegura que nunca fue a la casa de ella a visitarla y que se saludaban “como buenos vecinos”, pero que nunca tuvo problemas ni con ella ni con el esposo.



Los habitantes del lugar están consternados por el hecho; pero, además, porque el investigado en este caso continúa en la comunidad.

“Porque me van a tener miedo los vecinos si yo no tengo problemas aquí, ellos andan diciendo eso tal vez por lo que dice el OIJ de mi pasado, pero yo aquí a nadie le he hecho daño. “Yo había estado preso por un intento de homicidio, yo desconté 18 años. Una vez en playa Garza encontraron una muchacha metida en un pozo y me querían echar las culpas a mí también. De eso salí limpio porque no había pruebas, ahora salió esa muchacha y quieren involucrarme que yo fui el culpable. Yo no tengo nada que ver en ese caso. Yo no me voy a ir de aquí porque no he cometido ningún delito”, aseveró.

El OIJ le decomisó el celular para tratar de recabar más pruebas en torno al caso, ante esto, el hombre asegura que no tiene nada que esconder y dice que por su antecedente es que lo ven como un posible sospechoso.

“El OIJ vino y me dijeron que, si tenía el número de Rándall, el hijo de doña Emilce, porque yo hablaba con él, y me dijeron que se iban a llevar mi teléfono para revisarlo, yo no tengo nada que ocultar.

“Por mi antecedente es que el OIJ se está agarrando de eso. A mí el OIJ no me ha dicho que soy sospechoso, yo oigo los rumores y por las noticias. “Yo nunca le he enviado mensajes a ella, nunca tuve problemas con ella, con el único que los mismos vecinos sabían que peleaba era con el esposo. Todo mundo se daba cuenta de eso, pero yo a esa señora nunca le falté el respeto. “Me gustaría que me dijeran las cosas de frente, que me vaya de aquí, por qué yo me voy a ir de aquí si yo no he cometido ningún delito”, concluyó.



El sujeto investigado tiene antecedentes judiciales. Entre los años 2003 y 2004, fue sentenciado a 16 años de cárcel por tratar de enterrar viva a una mujer, quien sobrevivió y lo denunció ante las autoridades.



Luego de salir de prisión, esta misma persona fue acusada y enjuiciada por el asesinato de una menor de 16 años, cuyo cuerpo apareció en una poza en Playa Garza, Osa. Sin embargo, en ese momento fue absuelto.

Este miércoles, agentes del OIJ, con apoyo de la Cruz Roja Costarricense, voluntarios y allegados, reanudaron la búsqueda de la mujer de 48 años, en un canal de riego en Finca 5. En horas de la mañana, no se obtuvieron resultados positivos.