Inundaciones, árboles caídos y rutas cerradas mantienen en alerta al país

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana dejaron un saldo de 29 incidentes por inundación en distintos puntos del país, según informó el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado.

De acuerdo con el jerarca, durante la jornada del domingo los aguaceros se concentraron en sectores como Quepos, Parrita, Nandayure, Liberia, Escazú y Santa Ana, entre otros cantones.

Según los reportes de los comités municipales de emergencias, las principales afectaciones ocurrieron en rutas nacionales y municipales, donde cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y gobiernos locales realizaron labores de limpieza para restablecer el tránsito.

Entre las afectaciones reportadas destaca el cierre de la ruta hacia Bahía Drake, en Osa, debido a la caída de árboles sobre la vía.

"El paso se mantiene cerrado por caída de árboles y hoy el Comité Municipal de Emergencias realizará la limpieza para habilitar la ruta", indicó Picado.

La CNE también informó que, como parte de un operativo de asistencia humanitaria, se enviaron alimentos a comunidades de Liberia, Guatuso y Upala.



Picado explicó que, según información del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), un sistema de baja presión ubicado en el Pacífico podría evolucionar eventualmente a una depresión tropical y posteriormente a una tormenta tropical, aunque se mantendría alejado del territorio nacional.

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No obstante, las autoridades recomendaron mantener vigilancia en ríos, quebradas y zonas propensas a deslizamientos, debido a la saturación de los suelos provocada por las lluvias de los últimos días y ante la proximidad de la onda tropical #8, prevista para ingresar al país en aproximadamente dos días.



"Por este motivo mantenemos la alerta amarilla en el Valle Central y en la vertiente del Pacífico y alerta verde en la Zona Norte y la vertiente del Caribe", manifestó Picado.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar desechos en ríos y alcantarillas. "Gran parte de los incidentes se dieron por este motivo", afirmó.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos reportó que durante las últimas 24 horas atendió 17 incidentes por caída de árboles y 16 cortocircuitos en comunidades como Upala, Garabito, Pacayas, Desamparados, Grecia, Paquera y Santa Cruz.

Según la institución, estas emergencias están relacionadas con los fuertes vientos y lluvias registrados en las últimas horas.

Uno de los casos más recientes ocurrió a las 7 a. m. de este lunes en Upala, donde un árbol cayó sobre una vivienda ocupada por dos personas adultas. El incidente también provocó daños en el sistema eléctrico de la zona.

Además, se informó que la Ruta 160, que comunica Paquera con Cóbano, permanece cerrada debido a la caída de tendido eléctrico sobre la carretera.

El Instituto Meteorológico Nacional indicó que este lunes el país amaneció con condiciones de cielo entre nublado y parcialmente nublado, acompañadas de lluvias y lloviznas en sectores del Pacífico y el Valle Central.



La entidad meteorológica añadió que la mayor inestabilidad atmosférica se mantiene sobre las aguas del Pacífico, mientras que en el Caribe se registran aguaceros aislados cerca de la costa.

