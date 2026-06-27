Intervienen laboratorio clandestino de marihuana que operaba en una casa en Alajuela

Oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desmantelaron un laboratorio clandestino de marihuana que operaba dentro de una casa en El Coyol de Alajuela.

La incursión policial se realizó este viernes por la noche, alrededor de las 11:00 p. m.

En el sitio, los agentes detuvieron a tres sospechosos de infracción a la Ley de Psicotrópicos: dos hombres de apellidos Vargas (46 años) y Amador (28 años), y una mujer de apellido Barrantes (23 años).

La investigación comenzó hace dos meses tras una denuncia confidencial. Mediante vigilancias y seguimientos, la policía judicial corroboró el negocio ilícito e incluso decomisó droga a adquirentes en la zona.

Al revisar el inmueble, las autoridades descubrieron que la estructura estaba dividida en aposentos específicos para cada etapa de producción: áreas de almacenamiento, secado y acondicionamiento de las plantas.

Para operar el laboratorio hidropónico, el grupo utilizaba equipo especializado que incluía sistemas de iluminación, aire acondicionado, abonos, insumos agrícolas y estanterías.

Durante el operativo se incautaron semillas, plantas en distintas etapas de crecimiento, capullos en proceso de secado, picadura de marihuana y dosis listas para la venta.

Además de los estupefacientes, el OIJ decomisó dos vehículos y ₡4.750.000 en efectivo.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

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