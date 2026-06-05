Intervención de Policía Municipal para retirar agujas en Punta Leona terminó en batalla campal

Lo que inició como una intervención de la Policía Municipal de Garabito para retirar las agujas de acceso en Punta Leona terminó en una batalla campal que dejó oficiales heridos y personas detenidas.

El enfrentamiento se produjo entre oficiales de la Fuerza Pública, la Policía Municipal y empleados de la empresa Punta Leona Beach Club, luego de que las autoridades intentaran eliminar las estructuras de control en el ingreso a Playa Blanca.

Los ánimos se caldearon en medio de una disputa que no es nueva: según la Municipalidad, existe una sentencia de más de 20 años que declaró esa calle como pública. Tras la trifulca, el gobierno local utilizó maquinaria para derribar el control de acceso en el sector.

La Municipalidad aseguró que la medida busca garantizar el acceso a un sitio público, mientras que la empresa refutó esa posición y anunció que tomará las acciones legales correspondientes.

Por su parte, la Fuerza Pública informó que dos personas fueron detenidas por agredir a oficiales durante el operativo.