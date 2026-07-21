"Intentó matarla": Exigen justicia tras presunto ataque de padre contra su hija de 6 años

Una niña de 6 años permanece hospitalizada y estable en el Hospital de Grecia, Alajuela, luego de un incidente en el que, según el relato de su tío, su padre "intentó matarla".

La Fiscalía confirmó a Teletica.com que, tras la denuncia formal, interpuesta la tarde de este lunes, el hombre se mantiene detenido y será investigado por los presuntos delitos de tentativa de femicidio, ofensas a la dignidad de una mujer, maltrato, amenazas y daño patrimonial.

La Unidad de Género de la Fiscalía de Grecia agregó que el sospechoso, apellido Hernández, está bajo las órdenes del Ministerio Público. Durante la mañana se realizará una ampliación de la indagatoria y, posteriormente, la Fiscalía solicitará una audiencia de medidas cautelares ante el Juzgado Penal.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por su parte, indicó que la niña permanece hospitalizada y estable. La menor recibe atención médica y apoyo psicológico, mientras la institución coordina el caso con el Ministerio Público.

Según esta institución, el incidente ingresó al enlace PANI-9-1-1 el domingo y fue atendido de inmediato por el Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) de Alajuela.

La Oficina Local de Grecia realizó este lunes la intervención con la familia. Como parte del proceso, se efectuó una investigación preliminar que incluyó la verificación de posibles antecedentes, entrevistas con los niños y niñas, así como conversaciones con la madre y la abuela de la menor.

El PANI también coordinó con la Fiscalía para determinar la situación judicial del presunto agresor y los delitos por los que se le investiga.

La institución determinó la existencia de un entorno protector y una red familiar que activó las denuncias para procurar la protección de la niña de 6 años y sus hermanos, de 17, 13 y 9 años.

El PANI dará acompañamiento psicosocial y legal a la familia. Además, realizará una nueva valoración cuando la niña reciba el alta hospitalaria.

​Declaraciones de la familia

"Lamentablemente, el papá se la llevó. Dijo que iba para el chino con ella y se la llevó. Cuando vimos todo el desastre que hizo, nos dimos cuenta de que intentó matarla. Intentó ahorcarla", relató Juan José Vargas Fallas, tío de la niña, en entrevista con Teletica.com.

De acuerdo con el familiar, el hombre se llevó a la menor de la vivienda el domingo, alrededor de las 9 o 10 de la mañana. Según su versión, le dijo que irían a un comercio cercano.

La familia se presentó posteriormente en los Tribunales de Grecia para conversar con el fiscal a cargo del caso. El objetivo es solicitar medidas cautelares contra el sospechoso.

La denuncia penal fue presentada el 20 de julio de 2026 por la madre de la niña, ante la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, sede Grecia. La mujer denunció en su carácter personal y también por la situación relacionada con su hija.

El expediente registra como personas ofendidas a la madre y a la niña. La denuncia consigna hechos bajo las categorías de violencia vicaria y abusos sexuales contra personas mayores de edad.

En el documento, la denunciante hace referencia a "la situación que pasó con mi hija".

La familia también espera los resultados de las diligencias forenses para determinar si existió o no una agresión sexual contra la menor.

​ "De eso no sé. Lo que me cuenta la mamá, mi hermana, es que todavía la doctora no le ha dicho si hay algún rastro de que la haya abusado. La ropa fue enviada a Medicatura Forense y luego la fiscal la va a llamar para informarle si se confirma o no", explicó el tío de la menor.

Según información consultada en el Registro Civil, la madre de la niña y Hernández están casados desde 2007 y tienen cuatro hijos. La niña de 6 años es la menor y la única mujer.

El tío aseguró que la pareja tenía problemas relacionados con celos y que ambos continuaban viviendo juntos. También indicó que no existían órdenes de alejamiento previas.

"No, hasta el momento no. Ellos solo tenían sus problemas, pero nunca le puso una orden de alejamiento ni nada", afirmó.

La familia espera que el proceso judicial avance y que la niña pueda recuperarse.

"La idea es visualizar el caso y que él tenga que lidiar con la justicia. Principalmente, queremos que mi sobrina esté bien y que también estén bien los otros sobrinos. El PANI ya está al tanto y está llevando el proceso. Nosotros, como familia, tenemos que apoyarlos", concluyó Juan José Vargas Fallas.



