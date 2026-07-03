Intentó dejar una banda y casi lo matan: OIJ detuvo a sospechosos en Limón

Intentar abandonar una banda criminal, al parecer, fue el motivo por el que cuatro sujetos, aparentemente, privaron de libertad e intentaron asesinar a un menor de edad en Limón.

De acuerdo con las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sospechosos formarían parte de una organización delictiva que opera en el cantón central de la provincia caribeña.

Por este caso, agentes de la Delegación Regional del OIJ de Limón detuvieron a cuatro hombres de apellidos Durán, de 40 años; Granados, de 25; Castillo, de 22; y Durán, de 68 años.

Según la Policía Judicial, los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio, cuando los sospechosos, presuntamente, obligaron al menor a subir a un vehículo y lo trasladaron hasta una finca ubicada en Penshurt, donde lo mantuvieron cautivo.

Siempre de acuerdo con la versión policial, en ese lugar intentaron acabar con su vida utilizando un arma de fuego. No obstante, el menor logró escapar y, el 1.° de julio, pidió ayuda a las autoridades.

Ese mismo día, agentes del OIJ detuvieron a los sospechosos mientras viajaban en el vehículo que, al parecer, fue utilizado durante el hecho.

Posteriormente, este jueves, los agentes judiciales ejecutaron tres allanamientos relacionados con la investigación. Durante las diligencias, decomisaron teléfonos celulares, grabadores de video, un dron, combustible y un arma de fuego, elementos que serán analizados como parte del proceso judicial.



