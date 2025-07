Intento de secuestro virtual: “Decían que eran del cartel de Sinaloa y nos iban a acribillar”

Una pareja de empresarios dedicados a la venta de contenedores estuvo a punto de ser víctima de un falso secuestro virtual.

Todo comenzó cuando recibieron un mensaje vía WhatsApp desde un número con código +57, correspondiente a Colombia. El supuesto interesado, identificado como “Fernando”, contactó al número de la empresa y aseguró que quería comprar un contenedor. A partir de ahí, iniciaron las negociaciones.

El sujeto envió una ubicación en El Guarco de Cartago para hacer una visita y tomar las mediciones correspondientes, como parte normal de una transacción de ese tipo. Pactaron el encuentro y se trasladaron al lugar.

“Ya en el lugar nos pidieron un nombre de algún familiar o amigo para confirmar que éramos empresa de contenedores. Le dimos el número de la contadora, hicieron la llamada, y ahí nos pasaron a un mexicano; y en ese momento, tras unos 10 minutos en la llamada, al mismo tiempo a ella la estaban amenazando, diciéndole que nos tenían secuestrados, que no hiciera nada, que no intentara llamarnos; que nos habían quitado los celulares y que, si no hacía caso, nos iban a acribillar”, explicó Marcela Obando, una de las víctimas.