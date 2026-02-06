Intento de asalto en Alajuela: chofer se defiende y hace huir a delincuentes

La rápida maniobra de un conductor evitó que se convirtiera en víctima de un bajonazo.

Un video captó el momento en que tres sujetos intentaron robarle su vehículo. El hecho ocurrió a las 10:00 p.m. en La Giralda de Alajuela.

En las imágenes se observa cómo tres hombres descienden del automóvil que iba adelante. Con arma en mano, amenazan al chofer del carro que venía detrás. Sin embargo, este no acata las órdenes, acelera y choca contra el vehículo de los delincuentes.

Al ver frustrado su objetivo, los sospechosos huyen y corren calle abajo.