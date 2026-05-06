Intenso operativo de búsqueda tras desaparición de adolescente durante buceo en Guanacaste

La Cruz Roja Costarricense realiza un intenso operativo en el sector de las Catalinas, en Guanacaste, luego de que este recibieran una alerta sobre un menor de 17 años, que desapareció mientras buceaba.



Tras el aviso de emergencias reportado a las 11 a.m., se despacharon unidades de emergencia hacia la zona, iniciando labores de recopilación de información y coordinación operativa en el sitio, indicó la institución.

"Para este miércoles, los equipos de respuesta continúan con intensas labores de búsqueda, en un trabajo articulado con el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica y el Servicio de Vigilancia Aérea, quienes brindan apoyo mediante patrullajes marítimos y sobrevuelos en el área", señaló Cruz Roja.

La institución mantiene activo el operativo de búsqueda para dar con el paradero del menor.

