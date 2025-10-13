Integrante de comparsa halló a hermanos flotando en piscina durante fiesta en Alajuela

Un integrante de una comparsa encontró los cuerpos de dos hermanos de 10 y 12 años, identificados con los apellidos Reyes Pineda, flotando en una piscina durante una fiesta privada en Alajuela.

Según el reporte de las autoridades, la tragedia ocurrió la tarde del domingo, cuando, al parecer, los menores ingresaron sin autorización a la finca donde se desarrollaba la actividad.

De acuerdo con testigos, en el momento en que la comparsa que amenizaba el evento se preparaba para retirarse, algunas personas notaron a los niños en el agua y dieron la voz de alerta.



Varios de los miembros del grupo se lanzaron a la piscina para intentar rescatarlos, mientras otros alertaron al Sistema de Emergencias 9-1-1.





“Fue en piscinas La Patria donde ocurrió esta tragedia y quien encontró los dos cuerpos en el fondo de la piscina fue uno de los muchachos de la comparsa. Ahí había una actividad privada”, comentó Justin Casasola.





De acuerdo con Minyar Collado, de la Cruz Roja Costarricense, a las 5:50 p. m. recibieron una alerta de dos menores que estaban en una piscina y que fueron ubicados inconscientes.





“Se enviaron dos unidades al lugar y, por más de 45 minutos, se realizaron maniobras avanzadas d e reanimación cardiopulmonar; sin embargo, según nuestros procedimientos y protocolos junto con el contacto médico, los dos menores fueron declarados sin signos de vida”, dijo Collado.





El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Teletica.com que se están realizando las diligencias correspondientes para establecer con exactitud los hechos.





“Se está en investig ación y a la espera de los resultados de la autopista para determinar causa y manera de muerte de los dos menores, quienes son hermanos, de 13 y 10 años de edad. Los agentes están co n las diligencias para establecer con exactitud los hechos”, señaló la Policía Judicial.





Datos de la Cruz Roja Costarricense señalan que, en lo que va de 2025, ya se contabilizan 105 fallecimientos por accidentes acuáticos, mientras que para la misma fecha del año anterior la cifra ascendía a 122 personas. Ocho de las muertes ocurridas este año se dieron en piscinas.



