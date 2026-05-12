Inspección Judicial ya remitió a Corte Plena expediente disciplinario de Rándall Zúñiga

La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó este martes a Teletica.com que el Tribunal de la Inspección Judicial ya remitió a la Corte Plena el expediente disciplinario del director suspendido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga.



Según la respuesta brindada ante la consulta de este medio, el caso fue trasladado el pasado 7 de mayo de 2026, luego de concluir la etapa de instrucción desarrollada por la Inspección Judicial.

"En el documento figura como investigado Zúñiga López, en una causa relacionada con la presunta desatención de los deberes propios de su cargo.

"El expediente fue asignado para estudio y elaboración de informe al magistrado Jorge Olaso Álvarez, de la Sala Segunda, y posteriormente será conocido por la Corte Plena", indicó el Poder Judicial.

Se espera que el caso sea visto en Corte Plena durante la sesión del próximo lunes, día en que vencen las medidas dictadas contra el jerarca judicial.

Zúñiga fue separado de su cargo desde el miércoles 29 de octubre de 2025; posteriormente, esa acción cautelar fue prorrogada en febrero por un periodo adicional de tres meses.

La separación temporal responde a varias denuncias presentadas en su contra por presunta violación a mujeres, casos que actualmente permanecen bajo investigación.

Mientras se resuelve su situación jurídica, la dirección del OIJ ha permanecido de manera interina bajo la responsabilidad de Michael Soto.

