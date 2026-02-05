¡Insólito! Zopilote golpea a motociclista y causa accidente en San Carlos

Un hecho insólito se registró la mañana de este miércoles en las inmediaciones del puente sobre el río Aguas Zarcas, en San Carlos, cuando un zopilote impactó en pleno vuelo contra un motociclista y provocó un accidente.

Según testigos, al parecer, un perro habría asustado a varias aves que se encontraban a un costado de la vía, lo que ocasionó que salieran volando justo en el momento en que pasaba el motociclista.

En el video del incidente se observa cómo uno de los zopilotes vuela directamente hacia el conductor, lo golpea y hace que pierda el control de la moto, derrapando contra un vehículo y deslizando varios metros sobre la calle.

A pesar del fuerte golpe y el aparatoso accidente, la víctima no requirió traslado a un centro médico.