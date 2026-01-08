Inseguridad en aumento: adulto mayor muere tras brutal ataque en Desamparados

Minor Cascante, un hombre de 65 años y vecino de San Rafael de San Miguel de Desamparados, se convirtió en una nueva víctima mortal de la violencia.

El adulto mayor, quien trabajaba como taxista y realizaba labores de remodelación en su propiedad, fue encontrado sin vida dentro de su vivienda, con múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. La Cruz Roja confirmó su fallecimiento en el lugar.

Vecinos de la comunidad manifestaron su preocupación por la creciente inseguridad en la zona. Incluso, minutos antes de conversar con allegados de la víctima, una mujer fue asaltada por un joven que se desplazaba en una bicimoto y le sustrajo su teléfono celular.

Las autoridades se mantienen en la búsqueda de los sospechosos vinculados con la muerte de Cascante.

Expertos señalan que la violencia responde a la falta de intervención del Estado en materia de seguridad y prevención. A este caso se suma el homicidio de otro hombre, de apellido Gutiérrez, quien fue asesinado dentro de un gimnasio en Barranca de Puntarenas. Según la información, tras ser golpeado, fue ultimado con una herida cortante en el cuello.

Por el momento, ambos casos se mantienen bajo investigación.

En lo que va del año, al menos cuatro provincias registran homicidios: Cartago contabiliza tres, Puntarenas dos, San José uno y Alajuela uno, para un total de siete asesinatos, según los últimos datos del OIJ. No obstante, a esta cifra se deben sumar los casos ocurridos en Barranca de Puntarenas y el del adulto mayor en Desamparados.