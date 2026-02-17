Inicia juicio contra oficiales del GAO por presunto abuso de autoridad en Heredia

Cuatro oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de Fuerza Pública enfrentan un juicio por presunto abuso de autoridad.

La agresión, cometida contra un hombre de apellido Ugalde, quedó registrada en un video que ahora forma parte de las pruebas presentadas en el debate judicial.

El proceso inició este lunes en el Segundo Circuito Judicial de San José. Los imputados son tres oficiales de apellidos Picado, Ramírez y Marín. Contra una oficial de apellido Suárez se sigue una causa paralela debido a una incapacidad.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2019 en Guararí de Heredia y fueron captados en imágenes que hoy forman parte de la evidencia.

Durante el debate, la víctima rindió su declaración ante los jueces. El juicio está programado para finalizar el próximo miércoles.