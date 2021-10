Un informe policial reveló múltiples coincidencias en activaciones móviles en el teléfono de la exfiscala general Emilia Navas y el de su pareja sentimental, Francisco Campos, abogado de la empresa MECO, el día de los allanamientos por el caso conocido como “Cochinilla”.



Según la investigación de las autoridades, durante la madrugada y mañana del 14 de junio de 2021 (día de los allanamientos) el celular de la exfiscala y el abogado estuvieron muy “dinámicos”, en algunas ocasiones hasta con "segundos de diferencia".

Por su parte, en entrevista con Teletica.com, el abogado defensor sostiene que esa actividad no fue producto de comunicaciones entre Navas y él, sino pura coincidencia.



“Todo esto se va a aclarar porque yo personalmente fui donde el fiscal porque no tengo nada que esconder", recalcó.



La investigación se da porque Francisco Campos llegó casi al mismo tiempo que los agentes judiciales y jueces a las oficinas de MECO en La Uruca, San José, por lo se indaga si se trató de un asunto de fuga de información en el seno del Poder Judicial.

¿Qué dice el informe?

El documento, emitido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y entregado al Ministerio Público, realizó un estudio de activación de datos de los teléfonos de Navas y su pareja.

“El estudio de activación de datos móviles se solicitó con el fin de ver el comportamiento de ambas líneas para el día del allanamiento en MECO debido a que el abogado de esta empresa se hizo presente al lugar intervenido, prácticamente al mismo instante que el personal del OIJ, sospechándose a partir de ello una aparente divulgación de secretos previo a los allanamientos del “Caso Cochinilla””, describe el informe.

Durante el estudio realizado se logró establecer que el día de los allanamientos hubo activación de datos móviles de Emilia Navas a la 01:48 a.m., luego activación del teléfono de Francisco Campos a las 02:58 a.m.; posteriormente otra activación de Navas a las 03:48 a.m., de nuevo otra activación a las 05:20 a.m. y luego activaciones que van de las 06:22 a.m. a las 06:48 a.m., siendo que a partir de las 06:49 a.m. se da una activación "de manera similar y simultánea, con diferencia de segundos", en los teléfonos de la exfiscala y su pareja.

Dentro del informe policial se indica que existen posibilidades manifiestas de que estas activaciones podrían representar algún tipo de comunicación (especialmente vía Whatsapp) entre algunas personas relacionadas con Navas y Campos, esto en horas previas al allanamiento. Aunque su aseveración no es concluyente.

Además, se revela que entre las 6:49 a.m. y las 8:56 a.m. hubo más activaciones de datos móviles, con diferencia de segundos, en los teléfonos de ambos.

“Existe gran cantidad de registros de activación de datos móviles de manera casi simultánea en los teléfonos de ambos. Cabe resaltar que minutos después de que el abogado de MECO ingresó a la empresa, según lo señalado por los oficiales de OIJ; Francisco Campos hablaba por teléfono con una mujer, quien le decía detalles en concreto en torno a la orden de allanamiento, registro y secuestro”, señala dicho informe.

Sin embargo, el informe policial reitera que no cuenta con indicios claros acerca de alguna persona vinculada a la fuga de información previa al allanamiento en la empresa MECO.

El Ministerio Público le confirmó a Teletica.com que la semana anterior la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen le decomisó el teléfono celular al abogado de MECO para investigación.

“El jueves anterior se realizó una diligencia para el decomiso de un dispositivo electrónico, en relación con la investigación que se sigue en contra de una persona de apellidos Campos Aguilar, dentro de los expedientes 21-0000248-1220-PE y 21-000378-1220-PE. En dichas causas se investiga el presunto delito de violación de datos personales, el cual se encuentra en el artículo 24 de la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones”, dijo el Ministerio Público.

Posición de Campos

Francisco Campos, pareja sentimental de la exfiscala Navas y quien es uno de los abogados de MECO, confirmó que las activaciones móviles que hubo durante la madruga del día de los allanamientos son mensajes vía WhatsApp que recibió de grupos en los que está.

Además, dijo que las activaciones móviles simultáneas que hubo en la mañana de los allanamientos, con diferencia de segundos, no fueron por comunicación entre él y Emilia Navas, sino pura coincidencia.

“Todo esto se va a aclarar porque yo personalmente fui donde el fiscal porque no tengo nada que esconder. Este informe lo que dice es lo que puede constatarse a través de un rastreo telefónico y la única llamada que tuve fue con mi secretaria, por eso desde el primer momento que me decomisaron el teléfono pedí que se abriera de inmediato”, dijo el abogado Francisco Campos.

Para él, las conclusiones del informe son claras en que no se pudo determinar nada concreto.

Teletica.com intentó conversar con la exfiscala general antes de publicar esta nota, pero no fue posible establecer contacto con ella.

