Infierno en la 27: Camión envuelto en llamas avanza sin control

Un incendio en un vehículo de carga pesada generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia la noche de este lunes, en el sector del Alto de las Palomas, sobre Ruta 27, frente a Construplaza.

Unidades de las estaciones de Pavas y Santa Ana respondieron a la emergencia, que se presentó sobre la calle.

De acuerdo con los primeros reportes del Cuerpo de Bomberos, el fuego afectó el sistema de frenos del automotor, lo que provocó que el vehículo avanzara sin control mientras se incendiaba, hasta llegar a atravesar los carriles de la transitada vía (ver imágenes adjuntas).

La escena quedó registrada en videos que muestran cómo el camión se movió por varios metros, dejando una estela de fuego a su alrededor, ya que iba cargado de pacas de heno.

Las autoridades continúan con las labores de control y enfriamiento del vehículo, mientras se investigan las causas del incendio.



Hasta el momento, se reporta una persona trasladada al hospital con quemaduras de segundo grado, confirmó Bomberos a Telenoticias.

En el video adjunto se aprecia cuando algunas personas tratan de apagar el fuego con extintores sin tener éxito: