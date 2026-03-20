Indigente provoca fuga de gas y amenaza con incendiar gasolinera en Barrio México

Una emergencia se registró a la 1:14 a.m. de este viernes en Barrio México, específicamente en la Gasolinera Interamericana, luego de que un indigente provocara una fuga de gas licuado de petróleo (GLP) y amenazara con iniciar un incendio en el sitio.



De acuerdo con información oficial, el individuo quebró un sistema de gas LP de la estación de servicio, generando una fuga considerable mientras permanecía sobre las estructuras de almacenamiento.

“Se nos despacha para una fuga de gas LP en una estación de servicio, cuando llegamos encontramos a un habitual de la zona, el cual está encima de las pipas de gas de la estación de servicio y tiene una fuga importante de gas licuado de petróleo.

“Lo que sucedió fue que el habitual rompió un manómetro generando una fuga y él amenazaba con hacer un inicio de fuego”, dijo Warner Rodríguez, de Bomberos.

Ante el riesgo, los equipos de emergencia implementaron medidas de contención. Se ubicaron chorros de agua para la protección y tratar de cubrir a la persona y no fuera a sufrir ninguna lesión.

“Se hace un ingreso rápido por medio de un movimiento de emergencia en apoyo con la Fuerza Pública; se le aplica la fuerza para reducir a la impotencia a esta persona, es detenido y posteriormente el equipo de materiales explosivos de bomberos hace el control de la fuga dejando la escena segura y entregándola a los propietarios del servicio”, agregó Rodríguez.

El incidente no dejó personas heridas y la escena fue asegurada tras el control de la fuga de gas. El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público.