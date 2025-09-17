Indigente muere a balazos dentro de antiguo hotel en centro de San José

Un hombre en condición de indigencia falleció la madrugada de este miércoles tras recibir varios disparos dentro de las instalaciones del antiguo hotel Europa, ubicado entre avenidas 3 y 5, calle 0, en el centro de San José.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el suceso se registró a eso de la 1:00 a.m. cuando la alarma del inmueble se activó y el propietario, de origen oriental, llegó al lugar.

"Al ingresar al sitio, el dueño encontró al indigente realizando destrozos en el interior del inmueble. En apariencia, le solicitó que se retirara, pero el hombre habría respondido atacándolo con un tubo, ocasionándole varias lesiones.

"En ese momento, el propietario repelió la agresión con un arma de fuego, hiriendo al indigente en la pantorrilla, cuello y tórax. El hombre falleció en el sitio y su identidad no ha sido confirmada aún", indicó la Policía Judicial.

El cuerpo fue levantado por agentes judiciales y trasladado a la Medicatura Forense para realizarle la autopsia correspondiente.

Por su parte, el propietario del inmueble se trasladó por sus propios medios a un centro médico para recibir atención por las heridas sufridas.



El caso se mantiene en investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

