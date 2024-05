Indigente irá siete años a la cárcel por atacar a dos niñas en el centro de San José

Un habitante de la calle fue condenado a siete años de cárcel por cortarles la cara a dos niñas en el centro de San José.



Una familia que caminaba por el bulevar de la Avenida Central tuvo una traumática experiencia el 23 de setiembre de 2023: un indigente, sin ninguna razón, atacó a una pequeña de 4 años y le cortó la cara con un pedazo de vidrio.

“Él pasa y se me queda viendo fijamente, me golpea el hombro derecho, donde yo traía a la chica de la mano, me golpea a mí y ahí tira la mano hacia atrás y corta a mi hija en el pómulo derecho. Yo le grité al tipo, mi hija se agarró la cara y empieza a llorar, yo le quito las manos de la cara y le veo la cortada y carita toda llena de sangre”, narró María Navarro, madre de la niña agredida.

El hecho ocurrió a eso de las 6 p. m. El padre de la menor y su hijo adolescente persiguieron al sujeto y lo detuvieron a pocos metros de distancia.

Dos oficiales de la Fuerza Pública que estaban cerca fueron alertados e intervinieron al agresor.

La pequeña fue llevada al Hospital de Niños en la patrulla, pues sufrió una herida en la cara que ameritó tres puntadas.

Otro caso similar ocurrió el 8 de setiembre, es decir, una semana antes de esta agresión.

El sujeto atacó a una niña de seis años frente a la entrada de Emergencias del Hospital San Juan de Dios.

La menor iba con su madre cuando el hombre la cortó en el rostro.

“Yo venía con la bebé agarrada de la mano, frente al San Juan, no sé en qué momento salió ese tipo, donde me percaté la empujó, yo me la pasé al otro lado y le dije de todo a él, la bebé me agarró la mano y me dijo que le dolía la cabeza, donde la vi ya tenía toda la cara llena de sangre”, contó la otra madre.