Indagan a “Pancho Villa” por supuesta construcción de puente con maquinaria municipal

2 de junio de 2022, 13:05 PM

Un supuesto líder narco de la Zona Sur fue indagado como parte de las investigaciones por la construcción de un camino y un puente en una finca de su propiedad, supuestamente, con personal y maquinaria de la Municipalidad de Corredores.

Se trata de Darwin González Hernández, alias “Pancho Villa”, quien cumple prisión preventiva por una investigación de narcotráfico y legitimación de capitales.

Tras una consulta de Telenoticias, el Ministerio Público indicó lo siguiente: "La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que, el pasado 10 de mayo, tomó la declaración indagatoria al imputado González. El caso avanza en la fase de recolección y análisis de prueba, es decir, se mantiene activa, por lo que la incapacidad de la funcionaria no ha influido en el trámite".

Semanas atrás, el abogado de alias “Pancho Villa”, Celso Gamboa, aseguró a este medio que tenían un contrato que indicaba que habían pagado por la construcción del puente bajo la modalidad de llave en mano.

"Don Darwin tiene una propiedad, contrata a un ingeniero para que le dé 'llave en mano' un puente y resulta ser que, si se utilizaron fondos municipales o no, no es un tema que le corresponda a don Darwin, porque él cancela y paga por ese servicio. No tiene absolutamente nada que ver ni responsabilidad, ni mucho menos vínculos con la familia Viales, de ningún tipo, simplemente hay un contrato con una persona que, en principio, de acuerdo con lo que dice la Fiscalía, utiliza bienes municipales", explicó Gamboa en esa oportunidad.



Por este mismo caso, cumple medida cautelar de suspensión de cargo e impedimento de salida del país el alcalde de Corredores, Carlos Viales. Además, están imputados otros funcionarios municipales, quienes, según la Fiscalía, habrían participado de la construcción del puente, la supervisión, el desembolso de salarios o la autorización de pagos y la prestación de maquinaria.

El principal testigo en este caso, el maestro de obras que estuvo a cargo de la construcción, tenía que ser sometido a un anticipo jurisdiccional de prueba, diligencia que aún no se realiza. La Fiscalía informó que no se referirá sobre el particular, acogiéndose a la privacidad de las investigaciones.

