¡Increíble! Rama de gran tamaño estuvo a punto de causar tragedia en Pavas

Una rama de gran tamaño se desprendió de un árbol y estuvo a punto de golpear varios carros la tarde de este viernes en Pavas de San José. El hecho quedó registrado en un video compartido en la página de Facebook De Pavas y más.

En las imágenes se observa cómo, segundos antes de la caída, un bus frenó para pasar un reductor de velocidad. Detrás, un carro negro y otro azul hicieron lo mismo justo debajo del árbol. Instantes después, la rama se desplomó sobre la calle.

Afortunadamente, ningún conductor ni pasajero resultó herido.

Los vecinos se organizaron rápidamente para retirar las ramas y habilitar el paso.

Emergencias por lluvias

Los aguaceros de las últimas horas han generado incidentes similares en varias zonas del país. Liberia es una de las regiones más afectadas, con inundaciones que han alcanzado más de un metro de altura.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que activó los comités municipales en las áreas impactadas y coordina la atención de las familias afectadas.

La alerta verde se mantiene vigente en todo el territorio nacional.

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