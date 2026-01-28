Incofer amplía servicio de trenes entre Cartago y San José tras accidente mortal en Tres Ríos

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció la ampliación temporal del servicio de trenes entre Cartago y San José como respuesta a la paralización del tránsito vehicular provocada por un mortal accidente ocurrido en el sector de Tres Ríos. La medida busca ofrecer una alternativa de transporte a las personas afectadas por las complicaciones en la autopista.

De acuerdo con la institución, se habilitaron servicios extraordinarios de trenes de pasajeros en la ruta Cartago–San José, específicamente entre la Estación de Cartago y la Estación del Atlántico, desde las 8:35 a.m. y hasta las 11:30 a.m., con salidas cada 35 minutos.

"Los recorridos incluyen todas las paradas autorizadas y mantienen la tarifa regular aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep)", señaló Incofer.

El presidente ejecutivo de Incofer, Álvaro Bermúdez, informó que el "refuerzo en los horarios rige únicamente durante la mañana de este miércoles 28 de enero".



La decisión se tomó luego de que, a las 5:58 a.m., se reportara un accidente de un autobús que se desplazaba de Cartago hacia San José y que cayó en una cuneta a un costado de la autopista. Minutos después, a las 6:13 a.m., se registró otro incidente en las cercanías del mismo sector, cuando un automóvil colisionó contra la valla divisoria. Este segundo hecho dejó como saldo un hombre adulto fallecido en el sitio, una persona en condición crítica y cuatro más que fueron trasladadas de emergencia a un centro médico.