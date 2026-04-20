Incendios provocados golpean zonas protegidas de Guanacaste y dejan severos daños

Dos incendios forestales se mantienen activos en áreas protegidas de Guanacaste, con afectación significativa en ecosistemas de la región.



El Área de Conservación Guanacaste (ACG) confirmó este lunes que actualmente atiende emergencias en el Parque Nacional Santa Rosa, específicamente en el sector Murciélago, Cerro El Hachal, así como en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía Junquillal, donde el fuego continúa activo.

"En el caso del incendio en Santa Rosa, más de 60 personas han participado durante más de 10 horas continuas en labores operativas y logísticas para su control.

"Entre los equipos desplegados se encuentran brigadas comunitarias provenientes de Cuajiniquil, La Cruz, Las Brisas y Liberia, además de personal del ACG, quienes enfrentan condiciones como altas temperaturas y fuertes vientos que favorecen la propagación de las llamas", señaló el Área de Conservación Guanacaste.

En Santa Rosa el incendio forestal ya ha afectado cerca de 200 hectáreas de bosque seco tropical, lo que implica impactos directos en la fauna silvestre, los hábitats naturales y las fuentes de agua.

Incendio en Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía Junquillal.

Por otra parte, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Bahía Junquillal, el incendio forestal permanece activo, lo que ha requerido acciones continuas de control por parte del personal y brigadas, en un entorno marcado por condiciones climáticas que facilitan su expansión.

El bosque seco tropical es considerado uno de los ecosistemas más vulnerables del país y su recuperación puede tomar varios años.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, "los incendios han sido provocados, lo que incrementa el impacto sobre el patrimonio natural".

Ante este escenario, el ACG reiteró el llamado a las comunidades para reforzar la protección de los recursos naturales y la biodiversidad de la región.

