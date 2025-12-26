Incendios en casas se duplicaron durante Noche Buena y Navidad

Los incendios estructurales en viviendas se duplicaron durante la Nochebuena y el día de Navidad, según datos del Cuerpo de Bomberos, en comparación con el promedio diario registrado a lo largo del año.

Entre el 24 y el 25 de diciembre, los rescatistas atendieron un incendio cada 3,5 horas, una frecuencia considerablemente mayor a la habitual, que es de un incidente cada ocho horas.

En total, durante esas 48 horas se contabilizaron 10 emergencias por incendios en casas y estructuras habitacionales en distintas zonas del país, desde la Gran Área Metropolitana hasta comunidades rurales y costeras.

La cadena de incidentes inició la madrugada del 24 de diciembre, cuando a la 1:58 a. m. los bomberos fueron alertados por un incendio en una cuartería ubicada en San Francisco de San Isidro de Heredia, en el sector de calle Salomón Hernández.



Horas más tarde, a las 3:04 p. m., se reportó otro incendio en Guacimal de Puntarenas, a 50 metros al norte de una capilla evangélica. Unidades de Las Juntas, Monteverde y Miramar acudieron al lugar. Durante la atención de esta emergencia se produjo una tragedia: los bomberos confirmaron la muerte de un hombre de aproximadamente 60 años dentro de la vivienda.



Tras ingresar la alerta al sistema 9-1-1, los rescatistas realizaron una búsqueda ante la posibilidad de personas atrapadas y localizaron el cuerpo sin vida dentro de la estructura afectada.

La tarde continuó con más llamados. A las 8:06 p. m. se reportó un incendio en

Daniel Flores de Pérez Zeledón

, específicamente en el INVU El Clavel, frente a un minisúper. Doce minutos después, a las 8:18 p. m., unidades de Heredia atendieron un incendio en Mercedes Norte, dentro de una urbanización, en una casa de dos pisos con portón gris.









Antes de concluir la Nochebuena, los bomberos también intervinieron en Barrio 25 de Julio, en

Liberia

, donde una vivienda ubicada en una entrada lateral fue consumida por las llamas.









La Navidad inició con poco descanso para los rescatistas. A las 5:29 a. m. del 25 de diciembre se atendió un incendio en

Juan Viñas de Jiménez

, Cartago, detrás del gimnasio de la comunidad. Poco más de una hora después, a las 6:47 a. m., unidades de

Guápiles

respondieron a otro incidente en Cascadas de Pococí.









El patrón se mantuvo durante el resto del día. A la 1:00 p. m., bomberos de Grecia y Naranjo acudieron a

Rosario de Naranjo

, 300 metros al oeste de la escuela local. En horas de la tarde, a las 6:58 p. m., se reportó un incendio en Corales Uno de

Limón

y, a las 11:12 p. m., otro más en Ojo de Agua de Limón, en una casa prefabricada ubicada 500 metros al oeste de una escuela.

﻿"Ante este aumento, instamos a la población a no bajar la guardia y a continuar aplicando las medidas de prevención necesarias para evitar más incendios en el país", publicó el Cuerpo de Bomberos a través de sus redes sociales.

De momento, las autoridades judiciales mantienen en investigación las razones que rodean la muerte del hombre ubicado en Guacimal de Puntarenas. Por ahora, el OIJ no ha dado mayores detalles de la identidad del fallecido.

