Incendios consumen una decena de casas en Cartago y Alajuelita

12 de enero de 2024, 6:42 AM

Uno de los afectados, José Andrés Picado, comentó que a eso de las 2:00 a.m. una vecina alertó sobre el olor a humo . Fue entonces cuando su esposa salió a asomarse y observó el fuego consumir las dos primeras casas.

"No hay nada qué reconstruir o hacer", señaló por su parte Abel Briones, quien dijo no tener donde ir ahora, pues no tiene familia en Costa Rica.