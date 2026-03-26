Incendio que consumió tres casas en Alajuela fue provocado por indigentes

Un incendio estructural consumió tres viviendas y afectó un total de 400 metros cuadrados en el barrio San José de Alajuela. Según testigos y vecinos, el siniestro fue provocado por varios habitantes en condición de calle que quemaban cables en la zona.

Las llamas se propagaron rápidamente y en cuestión de minutos redujeron todo a cenizas. El fuego alcanzó gran tamaño y destruyó por completo las estructuras afectadas.

En el lugar, conversamos con el dueño de una de las casas consumidas, don Minor, cuya familia se encuentra muy afectada. A pesar de las pérdidas materiales, mantienen la esperanza de reconstruir su hogar en el futuro.

De acuerdo con las autoridades, se trató de un incendio estructural provocado. Sin embargo, este incidente no será investigado por Ingeniería de Bomberos.

Estadísticas de incendios estructurales en Costa Rica:

2026: 251

2025: 1002

2024: 986

2023: 1050

2022: 940

2021: 966

En el caso específico de Alajuela, no se reportaron heridos ni fallecidos, aunque los daños materiales fueron totales.