Incendio mortal en hotel en San José: Confirman cuatro personas calcinadas

Un incendio en el antiguo Hotel Moderno, ubicado entre avenida 3 y calle 8, cerca del Mercado Borbón en San José Centro, cobró la vida de al menos cuatro personas durante la madrugada de este jueves.



Los cuerpos fueron encontrados calcinados dentro del inmueble, según indicó a Teletica.com Ileana Espinosa, del Despacho General de Bomberos.

La alerta ingresó a las 2:33 a.m., momento en que se despacharon tres unidades de extinción, una plataforma, una ambulancia y dos motocicletas.



El fuego fue controlado a las 3:01 a.m., pero las víctimas ya habían muerto.

Las personas fallecidas son dos hombres y dos mujeres. Dos de ellos fueron encontrados abrazados. Según información confirmada a Telenoticias, las salidas de emergencia estaban bloqueadas cuando inició el fuego.

Las unidades de Bomberos permanecen en el s﻿itio revisando el inmueble en busca de más víctimas mortales.

Se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento de los cuerpos.



Noticia en desarrollo.