Incendio forestal amenaza con ingresar a Reserva Biológica en Guanacaste

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) informó a las 8:20 p.m. de este domingo que personal de bomberos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), destacado en Lomas Barbudal y Palo Verde, atiende un incendio forestal registrado en una propiedad privada, el cual amenaza con ingresar a la Reserva Biológica Lomas Barbudal.



En las labores de contención participan además brigadistas voluntarios, quienes trabajan para evitar que el fuego alcance el área protegida.

Incendio cerca de la Reserva Biológica.

La Reserva Biológica Lomas Barbudal forma parte del Área de Conservación Arenal Tempisque y abarca aproximadamente 6.536 acres en Guanacaste. Se ubica al norte del Parque Nacional Palo Verde.









Este espacio natural alberga una amplia diversidad de especies de flora y fauna, y cumple un papel relevante en la conservación de la vida silvestre en la región.









Las autoridades no han informado, de momento, sobre el nivel de afectación ni sobre posibles daños dentro del área protegida. Las labores para controlar el incendio continúan.



